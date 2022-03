Villasor, il sindaco incontra commercianti e artigiani in crisi a causa dei rincari

Villasor, il sindaco Massimo Pinna incontra commercianti e artigiani in crisi a causa del rincaro dei prezzi. Domani a Cagliari si ritroveranno innanzi a Villa Devoto per manifestare e chiedere un intervento immediato alle istituzioni.

Serrande abbassate per due giorni, cortei per le strade principali e una serie di incontri con gli amministratori locali non sono bastati per arginare la grave crisi che ha colpito anche le partite Iva in seguito all’aumento dei prezzi di luce e gasolio: per domani è stata indetta una manifestazione a Cagliari alla quale, si preannuncia, parteciperanno varie delegazioni provenienti da tutta l’Isola.

“L’amministrazione comunale per quello che gli compete – ha comunicato Pinna – si farà portavoce presso gli organi competenti, come fatto per gli agricoltori, delle difficoltà rappresentate, e mostra vicinanza e solidarietà a tutte le iniziative che le attività produttive porteranno avanti.

È un momento particolarmente difficile – sottolinea il primo cittadino – in cui non mancano le preoccupazioni; ciò che si chiede a gran voce è l’attuazione di un piano energetico concreto e strutturale che possa incidere per contenere i costi dell’energia, così come sui trasporti e sul costo del lavoro, in modo che possa esserci una ripresa del tessuto produttivo a tutti i livelli”.