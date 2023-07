Villasor, fuoco nella pineta: è il terzo tentativo in 15 giorni

Immagini impressionanti quelle che giungono dal centro della città metropolitana di Cagliari che per ore ha lottato per salvare il suo territorio dalla furia devastante del fuoco che, alimentato dal forte vento, ha fatto temere il peggio. Quello che ieri si è sviluppato nella periferia di Villasor ha interessato anche qualche quadrato del parco che ha subito danni, “ma grazie agli uomini della Forestale con le forze a terra, ai Barraccelli, ai 2 elicotteri e anche un Canadair la pineta è salva”. Rimane rancore, rabbia, amarezza da parte delle istituzioni e dei cittadini che condannano fermamente le azioni scellerate di chi vuole distruggere l’ambiente che ci circonda e che mette in pericolo le vite umane soprattutto di chi si prodiga al fine di spegnere le fiamme.

Da giorni non solo l’Isola registra numerosi roghi, quasi certamente appiccati da menti malsane, la quale è solidale con altre regioni, come la Sicilia, devastata soprattutto nel palermitano e nel catanese, e la Grecia, che ieri ha visto in diretta il tragico schianto di un Canadair e la morte del suo equipaggio impegnato nelle operazioni di spegnimento delle fiamme che da giorni avvolgono la vegetazione.