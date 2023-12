Villasor, auguri in videochiamata alla nuova centenaria Ermelina Pistis

Una pergamena ricordo ben stretta tra le mani, giunta per posta, e i saluti da parte del primo cittadino Massimo Pinna tramite internet: è così che Ermelina, nota Gigina, ha festeggiato con i suoi compaesani rappresentati dal sindaco. Grazie alla tecnologia, che di certo non esisteva nel 1923, è stato importante per lei, come per il suo paese, ricordare questo ambito traguardo, abbondantemente festeggiato come avviene per tutti i super nonnini sardi. “Dopo averle inviato una pergamena per festeggiare, con una videochiamata ho voluto farle gli auguri a nome della comunità di Villasor suo paese nativo” ha spiegato Pinna