Villasor, 4 incidenti stradali in poche ore nella rotonda tra la Sp7 e la Sp4

Uno snodo di passaggio molto importante quello dove è situato la rotatoria “dimenticata” dalla Provincia del Sud Sardegna: si moltiplicano gli incidenti stradali, anche a causa della scarsa manutenzione, e il sindaco Massimo Pinna due mesi fa ha chiesto “la presa in carico della manutenzione ordinaria dell’isola centrale, che allo stato attuale risulta in forte stato di abbandono”.

Una richiesta alla Provincia affinché si metta in sicurezza quella che, oramai, è diventata la “discarica” dei rottami delle automobili che impattano violentemente con i cordonati oppure terminano la corsa proprio dentro la buia rotatoria.

La richiesta, l’ennesima, partita dal Comune di ripristino urgente e messa in sicurezza: inequivocabili le immagini che mostrano il crocevia fortemente danneggiato.

La competenza della gestione della rotatoria è della Provincia, “con la presente si ritiene necessario rappresentare nuovamente le gravi condizioni di criticità in cui la stessa si trova” si legge nella nota inviata a settembre e firmata dal primo cittadino Massimo Pinna, molto attento a questa grave problematica.

“In particolare, è opportuno ricordare che la segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, è in parte assente e, laddove presente, è usurata e non più a norma secondo quanto prescritto dalle norme vigenti in materia.

I cordonati in cemento che delimitano la rotatoria sono stati più volte danneggiati e, a tutt’oggi, risultano in parte mancanti, in parte mal posizionati e usurati tanto da non rispettare più i requisiti richiesti dalle norme in materia di circolazione stradale.

La Rotatoria è priva di illuminazione così che, soprattutto nelle ore notturne o di scarsa luminosità, la sicurezza della circolazione è ulteriormente compromessa.

Si evidenzia che lo spazio interno all’anello che delimita la rotatoria (ubicata all’ingresso del centro urbano) si presenta, spesso, in un grave stato di incuria, colmo di rifiuti, di piante e di erbacce che pregiudicano il decoro e l’igiene urbano.

La trascuratezza e l’incuria in cui versa la rotatoria non consentono agli utenti della strada una giusta percorribilità con la sicurezza dovuta, causando continuamente incidenti”. Una richiesta, ossia quella “che gli interventi necessari alla sistemazione della rotatoria possano essere avviati e ultimati nel più breve termine, in regime di reciproca collaborazione, si coglie l’occasione per riproporre di valutare, a ripristino completato, la possibilità di cessione dell’area”. Il Comune infatti preme per poter posizionare un palo di illuminazione al centro della rotatoria “a spese e cura del Comune di Villasor, affinché i luoghi siano illuminati e si possano scongiurare incidenti stradali”.