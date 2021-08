Villasimius, yacht si incaglia in una secca: salvi i 5 dell'equipaggio

Villasimius. Brutta avventura, ma per fortuna a lieto fine, per cinque diportisti siciliani che si trovavano a bordo dello yacht “Life”, un “Cranchi 51 piedi” battente bandiera italiana in navigazione nel litorale di Villasimius, all’interno dell’area marina protetta di Capo Carbonara. L’imbarcazione si è incagliata in una secca nel tratto di mare sotto la “fortezza vecchia” e ha incominciato ad imbarcare acqua. I cinque diportisti dopo aver fatto arenare ilo yacht per evitare che affondasse sono stati soccorsi dal personale di un diving e del presidio permanente della guardia costiera del centro leader dell’industria delle vacanze della costa sud orientale. Sani e salvi sono stati condotti nel porto “Marina di Villasimius”. L’imbarcazione sarà recuperata nella mattinata di domani, martedi 17 agosto. (Gian Carlo Bulla)

Villasimius. Brutta avventura, ma per fortuna a lieto fine, per cinque diportisti siciliani che si trovavano a bordo dello yacht “Life”, un “Cranchi 51 piedi” battente bandiera italiana in navigazione nel litorale di Villasimius, all’interno dell’area marina protetta di Capo Carbonara. L’imbarcazione si è incagliata in una secca nel tratto di mare sotto la “fortezza vecchia” e ha incominciato ad imbarcare acqua. I cinque diportisti dopo aver fatto arenare ilo yacht per evitare che affondasse sono stati soccorsi dal personale di un diving e del presidio permanente della guardia costiera del centro leader dell’industria delle vacanze della costa sud orientale. Sani e salvi sono stati condotti nel porto “Marina di Villasimius”. L’imbarcazione sarà recuperata nella mattinata di domani, martedi 17 agosto. (Gian Carlo Bulla)

Fonte: La Nuova Sardegna