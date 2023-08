Villasimius, turisti furbetti in azione: "Hanno cenato e bevuto prima di andarsene senza pagare il conto"

Hanno cenato, ordinando vari piatti, si sono scolati due bottiglie di vino e poi, all’improvviso e con una scusa, sono usciti e si sono dileguati. Turisti furbetti in azione a Villasimius, stando alla denuncia dei titolari dello storico locale Carbonara, in via Umberto I: “Siamo profondamente amareggiati da quanto accaduto. Una coppia di turisti, italiani, dopo aver cenato nel nostro ristorante e aver bevuto ben due bottiglie di vino, con la scusa di fumare una sigaretta all’esterno si sono allontanati senza pagare il conto. Uno dei due ha dei tatuaggi sulla parte destra del volto, sotto l’occhio. Abbiamo fatto un giro nelle aree adiacenti al locale per vedere di riconoscerli tra le persone nella passeggiata, ma con esisto negativo”. La coppia di vacanzieri è stata molto rapida nel far perdere le proprie tracce, lasciando un “buco” nel conto giornaliero del ristorante.

I titolari si affidano alla coscienza dei due: “Speriamo che ci sia una ragionevole motivazione per un comportamento di questo tipo e li incoraggiamo a saldare quanto dovuto. Se così non fosse, questo post sarà utile per i nostri colleghi che possono riconoscere la coppia e possono tenere occhi ben aperti”.