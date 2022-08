Villasimius, multato il furbetto della pesca abusiva in area protetta: “Eccolo”

A Villasimius il furbetto della pesca subacquea abusiva viene immortalato dalle Guardie Ambientali: “Multato”, si legge con evidenza nella pagina Fb. Il racconto è dettagliato: “Villasimius, Lunedi 22 Agosto spiaggia di Campulongu ore 13, il solito furbo che dice di non sapere di trovarsi all’interno dell’area marina protetta di Capo Carbonara in cui la pesca subacquea è totalmente vietata!

Esce dall’acqua con tanto di fucile e preda appena arpionata, suo malgrado però in spiaggia c’erano 2 nostri attivisti ad attenderlo che hanno nel frattempo allertato il comando di polizia locale di Villasimius che prontamente ha inviato sul posto una pattuglia per identificare il pescatore subacqueo.

Al subacqueo “distratto” gli è stata inflitta la sanzione come previsto dal regolamento comunale sulla gestione dell’area marina protetta.

Un ringraziamento al comandante della polizia locale Pierluigi Casu di Villasimius che continua a non farci mai mancare il suo supporto e quello dei suoi agenti a tutela del territorio”, e probabilmente il pescatore abusivo con tanto di fucile da sub non ci riproverà più.