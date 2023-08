Villasimius, lavoratore in nero in un ristorante: maxi multa al proprietario

Lavoro nero in ristorante. A Villasimius, i Carabinieri della locale Stazione insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, durante un controllo effettuato in alcuni esercizi pubblici delle località costiere, hanno effettuato un accesso in un ristorante/bar e hanno accertato che il titolare aveva impiegato un lavoratore privo di contratto regolare di assunzione, a fronte dei 9 presenti complessivamente; all’esito del controllo è stata comminata la sanzione amministrativa e pecuniaria per un totale di 6.100 euro.