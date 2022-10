Villasimius, devastata la sede della Mari Nostru: “Un gruppo di minorenni scatenati, li denunceremo”

Devastazione nella sede dell’associazione Mari Nostru di Villasimius. Un gruppo di vandali, di notte, è entrato nei locali del parco Bussi e ha distrutto quasi tutto. A denunciare il fatto, su Facebook, è la stessa associazione: “Con grande dispiacere, ieri sera abbiamo potuto riscontrare che la nostra sede é stata letteralmente devastata da un gruppo di ragazzi di paese. Dopo aver sfondato la porta di ingresso, hanno ben pensato di distruggere una buona parte dell’arredamento che allestiva la nostra sede compreso sedie, monitor tv, l’ insegna dell’associazione e altri suppellettili. Probabilmente all’interno della sede, i ragazzi hanno organizzato anche una festa lasciando quantitativi importanti di spazzatura ed utilizzando materiale di consumo, presente all’interno dei mobili, che era a disposizione dei soci. Sappiamo bene chi siano i responsabili di tale gesto poiché abbiamo riconosciuto le immagini della nostra sede in alcune foto e video postati sui loro profili social”, si legge su Facebook. “Nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e considerando il fatto che i responsabili di tale gesto siano minorenni, preferiamo evitare di postare tale immagini sulla nostra pagina ma non esiteremo a consegnarle alle autorità dal momento che sporgeremo querela per i danni materiali che abbiamo subito. Ancora di più però, ad avvilirci é dover prendere atto del fatto che, un gruppo di ragazzini, abbia avuto l’ardire di entrare, senza permesso, in un edificio chiuso a chiave, devastandolo senza alcuno scrupolo e procurando danni per migliaia di euro. Quella sala é stata concessa alla nostra Associazione dall’Amministrazione Comunale e il lavoro di alcuni nostri associati ha contribuito a renderla ospitale ed accogliente. Anche quel lavoro é stato distrutto poiché, i muri imbrattati, sono uno sfregio all’operato di chi ha dedicato tempo e fatica a trasformare quelle stanze, a pulirle e ad imbiancarle. La sala era stata totalmente allestita e ristrutturata ed era pronta per l’inaugurazione prevista per fine mese. Tutti noi siamo dispiaciuti”, proseguono dall’associazione, “ci sentiamo in dovere di pubblicare le immagini così che si prenda atto del disagio che la nostra comunità vive anche attraverso questi gesti che meritano condanna e che non possono essere scusati o sottovalutati”.