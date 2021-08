Villasimius, arriva col fuoristrada sulla spiaggia: multa da capogiro al turista “cafone”

Ha parcheggiato il fuoristrada sopra la sabbia di Cala Burroni a Villasimius e poi, senza nessun problema, ha piazzato l’ombrellone. Ma l’ennesimo turista incivile è stato beccato e dovrà pagare una multa salata. Il fatto è raccontato dall’associazione “Sardegna rubata e depredata”, su Facebook: “Ennesimo episodio da aggiungere alla compilation dell’estate cafona! Dopo i mega sequestri in aeroporto di sabbia pietre e conchiglie, i turisti sanzionati dal Corpo Forestale per aver prelevato due Pinna nobilis, oggi il premio va al simpatico bagnante che con il mega fuoristrada arriva in spiaggia dopo essere passato con gli pneumatici sopra essenze vegetali protette per poi parcheggiarsi e piantare il proprio ombrellone e godersi la giornata in barba alle più semplici norme di buon senso oltre alla violazione della legge!”.“Azione costata molto cara al simpatico bagnante oggi sulla spiaggetta di Cala Burroni a Villasimius, in quanto è stato allertato il corpo forestale in questo caso la stazione di Villasimius che ha inviato subito sul posto una pattuglia per procedere nei confronti del simpatico Turista con una sanzione di 1032 euro in base all’articolo 3 lettera g dell’ordinanza balneare. Ringraziamo il comandante Rossi della B.l.o.n. stazione di Villasimius per l’immediato intervento”.