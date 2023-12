Villasimius, 23enne accoltellato dallo zio al termine di una rissa

Ieri sera i carabinieri del radiomobile della compagnia di San Vito, dopo una segnalazione arrivata alla loro centrale operativa tramite il 112, sono intervenuti a Villasimius. Dove un 23enne del luogo, disoccupato, noto alle forze dell’ordine, era stato ferito con una coltellata durante una lite per futili motivi dallo zio 31enne, anch’egli vecchia conoscenza dei militari. All’arrivo dei carabinieri l’accusato non era sul posto e questi potevano soltanto sequestrare un coltello a serramanico del tipo “arburesa”, della lunghezza complessiva di 24 cm, indicato dalla vittima come lo strumento col quale gli era stata inferta una superficiale ferita al fianco.

Dopo circa un’ora si è presentato sul luogo dell’evento anche lo zio, che aveva il viso completamente tumefatto e che ha riferito di essere stato aggredito con grande violenza dal nipote e che soltanto per questo si era difeso con l’utilizzo dell’arma da taglio sequestrata. Si è trattato certamente di un alterco molto violento ma saranno necessari ancora alcuni accertamenti per ricostruire compiutamente la dinamica dei fatti.