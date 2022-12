Villaputzu, si schianta contro un’auto e vola sull’asfalto: 17enne gravissimo al Brotzu

Gravissimo incidente nella centralissima via nazionale a Villaputzu. Un diciassettenne di San Priamo, S. M., si è schiantato con il suo scooter contro un’auto parcheggiata, una Renault Clio. Sbalzato dalla sella, ha fatto un volo di diversi metri prima di finire, rovinosamente, sull’asfalto. Nell’impatto ha sbattuto violentemente la testa, perdendo conoscenza. Alcuni passanti e commercianti hanno subito dato l’allarme e chiamato il 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata, il personale medico ha subito appurato la gravità delle condizioni cliniche del giovanissimo: trauma cranico nonostante indossasse il casco. Caricato sull’ambulanza, è stato portato a sirene spiegate all’ospedale Brotzu, in codice rosso. Le sue condizioni sono molto gravi, il giovane subito dopo l’impatto ha perso conoscenza. Sul posto sono intervenuti, per ricostruire l’esatta dinamica e per svolgere tutti gli accertamenti del caso, i carabinieri.