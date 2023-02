Villaputzu, operaio alla guida ubriaco fermato dai carabinieri: tolti 10 punti dalla patente.

Un operaio trentottenne di Villaputzu, con precedenti di polizia, è stato fermato stanotte attorno alle 23 lungo la vecchia strada statale 125, all’altezza del ponte sul fiume Flumendosa. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di San Vito lo hanno segnalato alla competente autorità amministrativa in quanto positivo all’etilometro con un tasso alcolico appena superiore rispetto ai limiti consentiti, vale a dire 0,62 grammi per litro alla prima prova e 0,54 alla seconda. La sanzione per l’uomo si è limitata alla decurtazione di 10 punti dalla patente di guida.