Villaputzu, incidente in galleria: due feriti

VILLAPUTZU. Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto oggi, giovedì 10 marzo, all’altezza del km 53 della statale 125 var, all’interno di una galleria, in territorio del comune di Villaputzu. I feriti viaggiavano su una Citroen XSara e una Subaru Forester che per cause ancora in via di accertamento si sono frontalmente scontrate. Ad avere la peggio è stato il conducente della Citroen, un quarantenne di Iglesias. L’uomo estratto dall’abitacolo dell’auto dove era rimasto incastrato dai vigili del fuoco del distaccamento di San Vito dopo essere stato stabilizzato dall’equipe della “Mike 60” la medicalizzata del 118 del distretto del Sarrabus Gerrei, è stato trasportato con l’elisoccorso, in codice rosso, all’ospedale Brotzu di Cagliari. Il conducente dell’altra auto è stato trasportato in codice giallo al policlinico di Monserrato. Il traffico è rimasto bloccato nelle due direzioni di marcia e deviato nella vecchia 125 sino alla rimozione dei veicoli. I rilievi di legge sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale del distaccamento di Muravera. Sul posto è intervenuto anche personale dell’Anas che ha provveduto a rendere nuovamente agibile la sede stradale. (Gian Carlo Bulla)

Fonte: La Nuova Sardegna