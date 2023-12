Villaputzu in rivolta per la chiusura del ponte di ferro: "Tutto il Sarrabus darà battaglia"

Villaputzu – “Il ponte in ferro è a rischio crollo”: vietato il transito da mezzanotte e il Comune, guidato dal sindaco Sandro Porcu, promette battaglia. “Difenderemo la nostra comunità e tutto il Sarrabus. Per lunedì 11 dicembre stiamo convocando una manifestazione e un consiglio comunale straordinario proprio nei pressi del ponte di ferro”. Le comunicazioni si sono susseguite per tutta la giornata sino ad arrivare a quella più drastica: la chiusura immediata. “Se le condizioni del ponte di ferro sono davvero così gravi e questo si sapeva da tempo è necessario capire perché questo non è mai stato comunicato, mettendo così a rischio tutti noi, e perché non si è provveduto a chiudere prima il ponte e a realizzare immediatamente una viabilità alternativa”. Si è svolta questa mattina Cagliari una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocata dal Prefetto durante la quale è emersa la notizia di una prossima chiusura al traffico del ponte di ferro sul Flumendosa. “Questa notizia è giunta oggi in maniera totalmente inaspettata. Nei giorni scorsi si sarebbe dovuto tenere un tavolo tecnico per definire alcuni aspetti del piano di azione, negli scorsi mesi già oggetto di diverse riunioni, relativo alla creazione di una viabilità alternativa durante i lavori di manutenzione programmati sullo stesso ponte. Lavori sempre definiti, a seguito di tutte le perizie e i sopralluoghi come “come necessari per preservarne la sicurezza nel tempo” ma mai come “condizione imprescindibile per la sua percorribilità nell’immediato”, spiega il sindaco. “A seguito della convocazione di questo tavolo tecnico è pervenuta al Comune una comunicazione del tecnico incaricato del progetto di manutenzione del ponte dalla quale si evince, contrariamente a quanto emerso fino a quel momento, che il ponte sarebbe a rischio crollo. Dichiarazione non in linea con le precedenti relazioni presentate e non supportata, nonostante le richiesta, da ulteriori informazioni relative a nuovi calcoli o test sulla struttura”.

La comunicazione del tecnico “è arrivata solo a seguito della convocazione di un incontro nel quale si sarebbe dovuto parlare di viabilità alternativa in previsione dell’inizio dei lavori, e non di sicurezza del ponte, è stata immediatamente inoltrata alla provincia del Sud Sardegna e al Prefetto che ha quindi convocato il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Alla luce della gravità di tali dichiarazioni il Comitato ha quindi richiesto la chiusura del ponte. Il comune di Villaputzu, oltre a ribadire la gravità di quanto sta accadendo, convocherà un Consiglio comunale straordinario e urgente e si sta preparando a portare avanti tutte le azioni, anche legali, necessarie per tutelare la cittadinanza”. L’incolumità delle persone è al primo posto, sempre, e “quindi chiediamo a tutti di prestare prudenza e di seguire le indicazioni che verranno date, nelle prossime ore verranno forniti ulteriori dettagli e notizie circa l’andamento della situazione”.

Fonte: Casteddu on line