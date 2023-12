Villaputzu, il Sarrabus in rivolta per il ponte chiuso: “Vogliamo una viabilità alternativa subito”. Centinaia di persone questa mattina in marcia dal municipio al ponte in ferro, chiuso, sbarrato all’improvviso tre giorni fa per rischio crollo. Tante le segnalazioni effettuate da mesi, nessun collegamento alternativo, però, è stato realizzato per consentire di effettuare il tragitto in breve tempo. Per spostarsi da territorio, ora, si devono percorrere decine di chilometri: un disagio non indifferente che mette tutti in ginocchio. Presenti alla manifestazione anche gli studenti delle superiori, in prima fila assieme agli amministratori e ai cittadini. Dopo il corteo si è svolto un consiglio comunale straordinario e urgente. “È il momento di alzare la voce, far sentire con forza le nostre ragioni – ha espresso il sindaco Sandro Porcu – per rimarcare, uniti, gli enormi disagi e i danni, economici e sociali, che la chiusura del ponte senza una valida alternativa causerà alle nostre comunità”.