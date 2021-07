Villaputzu, false assicurazioni auto on line: individuate le truffatrici

Villaputzu. Ha espresso incredulità e disappunto ed è cascata dalle nuvole quando i carabinieri della stazione di Villaputzu che l’avevano fermata per un controllo le hanno fatto notare che l’auto che stava guidando era priva di copertura assicurativa e di avere, pertanto, violato il codice della strada, infrazione che, tra l’altro, prevede una sanzione amministrativa. I militari hanno appurato che la polizza assicurativa (RCA) che la donna, una casalinga trentaseienne di Villaputzu, ha esibito, era falsa. La casalinga ha riferito di averla stipulata, convinta di fare un affare, per via telematica, allettata dal prezzo vantaggioso (duecento euro). La donna si è subito dopo presentata in caserma per formalizzare una querela contro ignoti. I carabinieri sono riusciti, dopo certosine indagini, ad identificare le false agenti assicurative, autrici del raggiro: una quarantaduenne di Castel Volturno in provincia di Caserta e una sessantaseienne originaria dell’Ucraina e residente a Giugliano di Campania in provincia di Napoli. Le due donne sono state denunciate a piede libero per truffa aggravata. Gian Carlo Bulla

Fonte: La Nuova Sardegna