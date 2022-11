Villanovafranca, invalido pestato e ricoverato in codice rosso: denunciato un 44enne nuorese.

Ieri a Villanovafranca i carabinieri hanno denunciato per lesioni personali aggravate un 44enne nuorese lì residente e noto alle forze dell’ordine. I militari sono intervenuti su richiesta all’utenza112 in via Frassati dove si era verificata un’aggressione ai danni di un quarantasettenne del luogo, invalido civile, con precedenti di polizia e in cura al SERD di Serramanna. I primi accertamenti hanno definito le responsabilità del denunciato che, per motivi ancora sconosciuti, avrebbe aggredito l’uomo con calci e pugni mentre accompagnava la figlia minore a casa. Il 47enne è stato soccorso e trasportato dal personale del 118, in codice rosso, presso l’ospedale “Brotzu” di Cagliari dove è stato riscontrato un trauma policontusivo con prognosi di 30 giorni. Non è quindi in pericolo di vita.

Ulteriori indagini sono in corso per definire le ragioni dell’aggressione.

