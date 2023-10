Villamassargia piange Maurizio Piras, il centauro morto nello schianto di Siliqua: "Proteggi i tuoi figli da lassù"

Villamassargia è in lutto per la morte di Maurizio Piras, il sessantenne vittima del pauroso schianto sulla Sp 2 a Siliqua. Piras era in sella ad una delle sue tanto amate moto quando si è scontrato violentemente contro un camion. Impatto fortissimo e fatale, certificato qualche ora dopo al Brotzu dai medici della Rianimazione, che hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte. Piras era molto conosciuto nel paesino dell’Iglesiente: era riuscito a trovare un lavoro come operaio in un’azienda della provincia e nel tempo libero coltivava la sua più grande passione, quella dei motori. Delle moto, in particolare, sin da quando i suoi due figli erano piccoli, come si può notare da alcune foto presenti sul suo profilo di Facebook.

Distrutta, ovviamente, la sua famiglia, e anche i tantissimi amici e colleghi di lavoro. Piras lascia un figlio e una figlia, sotto choc. Molto addolorati anche i suoi nipoti: “Ciao, zio Maury”, questo il messaggio, brevissimo ma toccante, di una delle nipoti.