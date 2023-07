Villamassargia, nessun pericolo per "Sa Reina"

Nessun pericolo per “Sa Reina”: il meraviglioso albero secolare “sta bene e anche quest’anno produrrà e sarà sempre al centro delle visite nel parco de S’Ortu Mannu”. A darne notizia è l’esperto Pino Floris che spiega: “Vi voglio tranquillizzare, l’albero magico de “Sa Reina” sta bene e nonostante le malelingue di grandi ex docenti universitari e non anche quest’anno produrrà e sarà sempre al centro delle visite nel parco de S’Ortu Mannu”. Criticare il lavoro e il sudore di chi ci dedica anima e corpo per il suo paese sta diventando uno sport molto in voga in questo ultimo periodo. Quando mancano gli argomenti si inventano pure pseudo malattie pur di parlare”. Poche settimane fa era stato lanciato un allarme da un team di agronomi e studiosi riguardo le condizioni di salute del patrimonio ambientale sardo che metteva in evidenza come la pianta soffrisse a causa di azioni “poco rispettose”. Anche feste e sagre nel parco erano state “addittate” come potenziali pericoli che, per via delle centinaia di persone che prendono parte all’evento, la stabilità delle piante sarebbe stata messa in sofferenza. Per il direttore scientifico Floris, quindi, nessun pericolo: l’albero secolare è in buona salute, bello più che mai.