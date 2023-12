Villamassargia, gli ulivi secolari di S’Ortu Mannu protagonisti del video di Natale

Cresce l’attesa per l’inaugurazione di ciò che comparirà nelle mura della Chiesa della Madonna della Neve, edificio scelto dall’Amministrazione Comunale per le qualità architettoniche della facciata della chiesa, realizzata in tre fasi costruttive dal XIII sec. al XVII sec.

Un altro elemento caratteristico è la posizione, che la rende visibile dalla viabilità provinciale e dai principali ingressi del nostro paese. Una iniziativa per promuove il binomio arte – territorio, offrendo un’esperienza che unisce tradizione e innovazione. Il protagonista del video mapping è “il nostro simbolo identitario, S’Ortu Mannu. L’intervento ricade nel progetto di valorizzazione del Monumento Naturale e interpreta in modo originale l’atmosfera del Natale, proponendo una fusione innovativa tra natura e tecnologia” spiega il Comune.

Lo studio di video produzioni Etimo e il collettivo artistico multimediale Deltaprocess interagiscono insieme per trasformare la facciata della chiesa parrocchiale in uno spettacolo visivo immaginario. “Con quest’opera il Comune vuole trasmettere un augurio di speranza, attraverso l’evocazione della pianta d’olivo come simbolo universale di pace e prosperità”.

Al valore artistico dell’opera si aggiunge quello scientifico: utilizzando la tecnica della fotogrammetria è stata realizzata una scansione di alcuni alberi, segnando un passo significativo nella conservazione di questo tesori della natura.