Villamassargia, auto esce di strada e si ribalta sulla Sp 2: feriti 3 ragazzi, uno è grave.

I carabinieri della Stazione di Domusnovas sono intervenuti ieri a Villamassargia, sulla SP2 al km 38 + 300, per un sinistro stradale. Una Kia condotta da un ventenne originario di Bari con a bordo altri tre ragazzi rispettivamente di 24, 22 e 21 anni è uscita di strada ribaltandosi più volte. Sul posto sono intervenuti i volontari del 118 che hanno trasportato a mezzo elisoccorso il ventunenne, in codice rosso, presso la rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari, mentre gli altri, tutti in codice giallo, sono stati rispettivamente trasportati presso il policlinico di Monserrato, e i restanti due presso l’ospedale Sirai di Carbonia.