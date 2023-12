Villamassargia, al via l'animazione di Natale: tuffo nell'era dell'antica Roma nel paese degli ulivi secolari

Tra la gloria del passato e le sfide del futuro: a Villamassargia animazione di Natale tra storia ed ecologia, la Casa di Babbo Natale nel giardino della trecentesca Casa Casula. E un tuffo nell’epoca dell’antica Roma, grazie all’evento di gala che rievocherà i fasti di “Villa Massaria”, con gli uomini coi mantelli rossi dei generali delle legioni e le donne incoronate da rami d’ulivo. Al via oggi in piazza Pilar l’animazione delle festività natalizie nel paese de “S’Ortu Mannu”. La sindaca Porrà: «Presenteremo l’olio prodotto nell’uliveto millenario: il nostro “oro verde” sarà presto in commercio».

Un tuffo nell’antica Roma per rivivere i fasti dell’antica “Villa Massaria”, celebrando i simboli del territorio: su tutti l’olio degli ulivi secolari di S’Ortu Mannu, l’ “oro verde” di Villamassargia, dove è in arrivo un Natale magico tutto da scoprire. Pronto a rievocare la gloria del passato, ma con l’occhio rivolto alle sfide del futuro, soprattutto quelle ambientali, grazie a un programma curato da Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, titolari di Oggi Sposi & Exclusive Wedding, regine del wedding, event planners e art directors delle manifestazioni pianificate dal Comune di Villamassargia, che si conferma meta di prestigio in Sardegna per l’animazione delle festività natalizie.

Partendo dalla storia dell’antica “Villa Massaria”, coi suoi terreni fertili e da dove partiva l’acquedotto romano che alimentava l’antica Karales, il cartellone delle iniziative pubbliche, che partiranno domani e andranno avanti fino al 7 gennaio, metterà l’accento sul patrimonio naturalistico che dà vita ai prodotti locali. In occasione delle festività natalizie, l’amministrazione comunale ha deciso di rilanciare il territorio in una nuova chiave per la valorizzazione futura, in un’ottica di condivisione sociale e ricerca della felicità e in equilibrio con i valori ambientali.

Oggi 7 dicembre l’inaugurazione alle 16.30 in piazza Pilar, dove bimbi e famiglie assisteranno all’accensione delle luminarie e potranno incontrare Babbo Natale di passaggio a Villamassargia.

Domenica 10 dicembre magia e stupore si rinnovano con un altro appuntamento natalizio in piazza Pilar e nell’antica Casa Casula, edificio di pregio architettonico in stile romanico civile del XIV secolo che si affaccia sulla stessa centralissima piazza Pilar. I giardini lussureggianti della dimora, mai aperti al pubblico, dove svettano melograni, mandorli secolari e storici frutteti, in occasione delle festività natalizie cambieranno veste e si trasformeranno in un’incantata oasi di Natale, ricca di luci pronte a disegnare scenografie ed emozioni sospese nel tempo, come quelle vissute nei sogni dai bambini e dove ogni singolo passo conduce una scoperta e a un incontro speciale. Spalancherà le porte ai più piccoli la casa di Babbo Natale, circondata da trampolieri e artisti aerei in una atmosfera surreale, eterea e impalpabile.

Il clou alle 21 con l’evento di gala “Ulivum Xmas Gala”, sempre a Casa Casula. Musica, intrattenimenti, degustazioni e decorazioni nella storica abitazione per un evento esclusivo tra vecchi saloni comunicanti e caminetti accesi. Il dress code consigliato per i partecipanti racconterà duemila anni di storia: per la donna abito rosso lungo e per l’uomo smoking nero e papillon rosso. Per l’uomo anche il mantello rosso (simbolo del potere dei generali delle legioni romane) e per entrambi la coroncina dorata di foglie d’ulivo, onore riservato dal Senato dell’Urbe alle persone illustri e valorose.

Parteciperanno all’evento il noto conduttore televisivo Anthony Peth e Gennaro Marchese il make-up artist dei volti noti del piccolo schermo.

E c’è anche una sorpresa: la presentazione dell’olio extravergine d’oliva, l’ “oro verde” prodotto dagli oliveti del Comune di Villamassargia, paese noto per il monumento naturale di S’Ortu Mannu, parco tutelato dalla Regione Sardegna, la impreziosito dalla maestosa imponenza di Sa Reina, con i suoi 16 m di circonferenza e i suoi mille anni di vita.

«Queste festività rappresentano», dichiara la sindaca Debora Porrà, «una straordinaria occasione dove si può stare insieme nel tempo libero, riscoprire il valore della solidarietà e promuovere il territorio esaltando la sua bellezza e i prodotti locali. Perciò», aggiunge, «presentiamo l’olio extra-vergine di oliva del Comune di Villamassargia, per valorizzare la vocazione produttiva del nostro paese. Il lavoro di raccolta presso gli oliveti di proprietà comunale è stato svolto dal personale dei nostri cantieri e con il supporto degli esperti. Il significato di questa azione comunale di rilancio di Villamassargia come marchio», conclude, «è un’azione concreta di supporto alle nostre produzioni e al commercio locale, che parte dagli acquisti per le imminenti festività ma che ha un lungo respiro, rivolto al futuro sviluppo della nostra comunità».

Villamassargia vuole affermarsi come comunità solidale a tutto tondo, attenta ai più fragili, ma anche pronta a promuovere un’economia dove il consumatore può trovare a km zero la qualità dell’ambientale e dei prodotti locali. E in cui produttori e commercianti condividono le nuove sfide del futuro del territorio.

«Il Natale è la festa che più di tutte ci ricorda l’importanza della comunità e della condivisione», sottolinea Sara Cambula, assessora alla Cultura, «per questo abbiamo preparato un calendario ricco di eventi per tutte le età, con momenti dedicati all’incontro intergenerazionale».

«Ringraziamo la sindaca Debora Porrà e tutta l’amministrazione comunale di Villamassargia per la fiducia riposta in noi per la realizzazione e gestione di tutti gli eventi e dell’intero periodo di festività natalizie», concludono Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia.