Villamar, ubriaco alla guida si schianta su un’auto in sosta: denunciato.

Il 24 ottobre, a Villamar, i Carabinieri hanno denunciato per guida sotto l’influenza di alcool un 51enne del luogo il quale, alla guida della sua Fiat Grande Punto, in via Roma, ha il controllo del mezzo impattando su un altro autoveicolo Mercedes A150 in sosta e fortunatamente privo di passeggeri. I Carabinieri hanno proceduto ad effettuare mediante apparato etilometro il test alcolemico dal quale è emerso un tasso di 0.98 g/l. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo, la patente di guida è stata ritirata ed è stata comminata anche una sanzione in quanto l’auto non era stata sottoposta alla revisione periodica nel biennio.

