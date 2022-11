Allarme a Villamar per la scomparsa di una diciottenne. Denisa Diaconu è un fantasma da sei giorni. Venerdì scorso ha compiuto diciotto anni ma la sua famiglia non l’ha potuta festeggiare. Sin dalla prima mattina è sparita, gettando nell’angoscia e nella disperazione i suoi cari. La mamma, Elena, ha già denunciato la sparizione della figlia ai carabinieri e pubblicato un post su Facebook, ma sinora non ci sono sviluppi. Nessuna segnalazione, nessun avvistamento. La ragazza frequenta l’Istituto alberghiero e conduce una vita all’insegna della routine.

Il fratello Andrei è molto preoccupato: “Il giorno del suo compleanno i miei genitori sono andati a bussare alla porta della sua camera molto presto ma lei era già sparita. Non era mai successo, chiunque la veda la fermi e chiami subito le forze dell’ordine”.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail