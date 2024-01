A Villamar i carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà alla procura, per inosservanza delle prescrizioni sull’attività di gestione dei rifiuti e combustione illecita di rifiuti, ai sensi del codice dell’ambiente, un 51enne del luogo, imprenditore edile, già noto per precedenti vicende. Gli uomini dell’arma durante un normale servizio perlustrativo hanno avvistato abbondante fumo nero provenire dalla zona dove è presente l’attività dell’uomo poi denunciato. Sul posto hanno verificato che questi stava smaltendo illecitamente mediante combustione circa 40 chili di materiali diversi quali cartone, plastiche e materiali edili, accumulati negli ultimi tempi quali rifiuti della sua attività di muratore. Le fiamme sono state subito estinte dall’interessato in presenza dei militari operanti. Il successivo è corretto smaltimento dei rifiuti speciali e la bonifica dell’area è avvenuta a spese del denunciato con ausilio di personale tecnico del Comune di Villamar.