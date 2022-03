Le ambulanze del 118, a sirene spiegate, sono arrivate con a bordo i tre feriti al Brotzu: codice rosso, il più grave, per tutti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Villacidro, agli ordini del comandante Francesco Capula, che hanno provveduto alla gestione della viabilità stradale, oltre alla polizia Locale per gli accertamenti e i rilievi di legge.

Pauroso incidente alle porte di Villacidro, all’altezza di uno degli svincoli della Provinciale 61 che collega ad una rivendita di infissi e serramenti. Due auto, un Fiat Doblò e una Giulietta Alfa Romeo, per cause ancora da accertare, si sono scontrate. L’impatto è stato violentissimo: sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del fuoco di Sanluri e, insieme ai soccorritori del 118, sono riusciti a estrarre dalle lamiere del Doblò il guidatore e prestare le prime cure agli altri due automobilisti. Sono tutti, purtroppo, in gravissime condizioni.

