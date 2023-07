Villacidro, schianto auto-furgone al bivio di S'Acqua Cotta: un 56enne e una 40enne feriti

Brutto incidente al solito “maledetto” bivio di S’Acqua Cotta, a Villacidro. Ad essersi scontrati sono stati un furgone dell’Iveco e una Fiat 600. L’impatto è stato molto forte, l’auto risulta semi distrutta e il camioncino si è ribaltato su un lato. A restare feriti, fortunatamente in modo lieve, un turista di 56 anni residente in Abruzzo e una quarantenne di Villacidro: sono stati entrambi soccorsi sia dal personale medico di un’ambulanza del 118 sia dall’elisoccorso: si tratta di due codici gialli, cioè nessuno dei feriti si trova in pericoli di vita. Sul posto anche i carabinieri della compagnia cittadina per svolgere tutti i rilievi e le verifiche.