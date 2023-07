Villacidro, rivoluzione green: nuovi ponti a Sa Spendula e giochi inclusivi nei parchi

Villacidro sempre più verde: 190 mila euro per la riqualificazione dei parchi cittadini per creare degli ambienti accoglienti e sicuri per i bambini e i visitatori di tutte le età. Il noto centro del Medio Campidano è conosciuto e ammirato anche per la ricca vegetazione che lo caratterizza non solo nel territorio extra urbano bensì proprio dentro il paese. Parchi e verde pubblico abbondano e per il sindaco Federico Sollai e la sua amministrazione è di fondamentale importanza valorizzare questo aspetto. Ieri mattina “la Giunta ha approvato un importante progetto che riguarda la riqualificazione dei parchi e delle aree verdi comunali per un importo complessivo di 190 mila euro. Questo progetto, che verrà presentato al bando del GAL Monte Linas, mira a migliorare l’accessibilità e l’attrattività dei nostri parchi, creando degli ambienti accoglienti e sicuri per i bambini e i visitatori di tutte le età. L’obiettivo principale – spiega Sollai – è quello di trasformare i nostri parchi in spazi inclusivi e adatti a soddisfare le diverse esigenze della nostra comunità. Ciò comporterà una serie di interventi specifici in vari parchi del nostro comune”. Ecco alcuni degli interventi principali che verranno messi in atto: “Al parco di Sa Spendula, sostituiremo i ponti pedonali per garantire la sicurezza dei visitatori e l’accessibilità ai sentieri e al parco giochi. Al parco Marchionni e Dessi, inseriremo nuovi giochi per i bambini, compresi quelli progettati per i portatori di handicap motori. Vogliamo assicurare che i nostri parchi siano accessibili a tutti i bambini, promuovendo l’inclusione e il divertimento per tutti”. E ancora: in piazza Sardegna verrà realizzata una pergola che servirà come luogo di ritrovo e socializzazione per numerose persone, in particolare gli anziani che quotidianamente lo vivono.

“Vogliamo creare uno spazio accogliente dove le persone possano incontrarsi, rilassarsi e godersi la compagnia degli altri. Infine, installeremo nuove panchine e cestini portarifiuti, migliorando il comfort e la pulizia delle aree verdi. Siamo certi che questi interventi di riqualificazione delle strutture dei parchi li renderanno più attraenti e diversificati per le esigenze di tutte le età. Vogliamo creare luoghi dove le persone possano trascorrere del tempo di qualità, godendo della natura e dei servizi offerti all’interno dei nostri parchi. Insieme possiamo realizzare grandi cose, e sono sicuro che interventi come questi possono contribuire a rendere il nostro paese ancora più accogliente e piacevole”. Un’opera incessante, insomma, quella del comune sempre impegnato anche nelle attività ordinarie per cercare di migliorare la qualità e l’attrattività degli spazi verdi, al fine di assicurare la loro costante manutenzione per promuovere il benessere e l’inclusione di tutti i cittadini. La comunità è ben consapevole dell’importanza del bene prezioso e contribuisce anche con le numerose segnalazioni che ogni giorno vengono inviate alle Istituzioni, in particolare per l’abbandono dei rifiuti, rispetto alle quali “cerchiamo di intervenire tempestivamente. Nonostante questo impegno abbiamo bisogno anche del vostro aiuto nel segnalare eventuali responsabili delle azioni dolose nei confronti del nostro ambiente” conclude il sindaco.