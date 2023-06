Villacidro, nasconde la coca nella caffettiera: pusher in prova ai servizi sociali nei guai

Il 21 giugno, nella mattinata, a Villacidro, i Carabinieri del NORM della locale Compagnia, durante l’esecuzione di un servizio preventivo hanno proceduto al controllo di un 54enne del luogo, noto alle FF.OO. ed attualmente affidato in prova ai servizi sociali; l’uomo, appena fermato ha manifestato segni di nervosismo e veniva sottoposto a perquisizione personale risultata negativa. La stessa attività di polizia giudiziaria è stata estesa all’abitazione dell’uomo ove, nella stanza da cucina, occultati all’interno di una caffettiera, venivano rinvenuti undici involucri chiusi con scotch marrone da pacchi contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di grammi 203, un bilancino di precisione e materiale vario per confezionare la sostanza stupefacente.

Il soggetto, tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è stato tradotto, su disposizione del P.M. di turno, alla casa circondariale di Uta.