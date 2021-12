Villacidro, la doppia tragedia di Natale: addio a Omar e Amedeo, il paese piange per due famiglie. Davvero assurdo, due incidenti mortali e due morti entrambi di Villacidro: il conosciutissimo parrucchiere Amedeo Abramo Secchi e il giovanissimo Omar Carta, appena 23 anni, morti in due incidenti stradali uno a poche ore dall’altro.

L’incidente nel quale ha perso la vita il parrucchiere di 48 anni, Amedeo Secchi, è avvenuto sulla provinciale 7. Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115 una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta in località Santu Miali sulla strada provinciale 7 in territorio del comune di Villasor per un incidente stradale dove per cause ancora da accertare un’autovettura è uscita di strada sfondando un muro perimetrale di un attività adibita a centro revisioni per veicoli finendo la sua corsa in un canale. I Vigili del Fuoco giunti sul posto congiuntamente ai sanitari inviati dal 118 hanno estratto il conducente incastrato all’interno del veicolo, purtroppo privo di vita, dove il personale medico ha potuto solamente constatarne il decesso. Sul posto presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.

Il giovane di 23 anni Omar Carta è invece la vittima del grave incidente stradale sulla Strada provinciale 60. La squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanluri è intervenuta poco dopo le 20 di ieri sulla Strada Provinciale 60, che collega Villacidro e Samassi, per un incidente stradale dove per cause ancora da accertare un’auto è uscita di strada ribaltandosi.