Villacidro, in preda agli effetti dell’alcol picchia il padre: giovane operaio arrestato per maltrattamenti

E’ accaduto stanotte, alle 2 circa, a Villacidro. I carabinieri del Radiomobile hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia di un 25enne operaio del luogo, già in passato destinatario di denunce. Il giovane, all’interno della propria abitazione e in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool, ha percosso per futili motivi il padre 61enne. Visitato dalla locale guardia medica, l’uomo è stato giudicato guaribile in 5 giorni. La pattuglia dell’Arma è giunta sul posto a seguito di una chiamata sul 112 di alcune persone che hanno sentito le urla dell’aggressore e hanno potuto constatare quanto accaduto. L’ultimo episodio si aggiunge ad altri pregressi episodi che hanno reso impossibile la coesistenza familiare, ragione per cui i militari hanno deciso di arrestare l’uomo che attenderà nelle camere di sicurezza della caserma di Villacidro l’udienza di convalida prevista per oggi. È verosimile che il giovane venga allontanato dalla casa familiare, vista la condizione che si è ormai venuta a creare e che si debba trovare una sistemazione lontano dai genitori.

