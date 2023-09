Villacidro in festa per un nuovo centenario: auguri a tziu Mario Biancu

Un nuovo centenario si aggiunge alla folta comitiva degli abitanti più longevi della Sardegna, grande festa, quindi per tziu Mario Biancu. Il sindaco Federico Sollai: “Voglio esprimere a nome dell’intera comunità Villacidrese i nostri più sinceri auguri di buon compleanno”. Tutta la famiglia e il sindaco come rappresentante del paese per signor Mario, un secolo di vita, che, sorridente, ha fatto gli onori di casa: ciambelline, bitter e un numero speciale, 100, che simboleggia il traguardo appena raggiunto, quello che racchiude tutto ciò che ha sinora vissuto: dagli anni difficili della guerra alla serenità regalata dalla famiglia.

“È stato per me un onore, come Sindaco, far parte di questo evento così speciale, e ringrazio la famiglia Biancu per avermi permesso di rendere omaggio e festeggiare con loro questo straordinario traguardo”.