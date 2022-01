Grazie per aver letto questa notizia. Se vuoi commentarla, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Tra i suoi libri ricordiamo Alleati del nemico. L’occupazione italiana in Jugoslavia (1941-1943) (Laterza, 2013); La Resistenza dimenticata. Partigiani italiani in Montenegro (1943-1945) (Salerno, 2018); E allora le foibe? (Laterza, 2021).

Per l’occasione occasione verrà riaperta presso l’ex frantoio la mostra “25×4: contro l’abbrutimento intellettuale”. Nella Biblioteca Gramsciana alle 18.30 è in programma un incontro con Stefano Giaccone.

Villa Verde celebra il 131° anniversario dalla nascita di Antonio Gramsci. Domani è in programma una iniziativa promossa da Biblioteca Gramsciana e fondogiaccone.com in collaborazione col Comune, dal titolo “10 ore di e per Gramsci. 8-13 / 15-20”

