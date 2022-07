Oggi è domenica, ultimo giorno di luglio, e come ogni domenica, a mio dispetto ed a dispetto dei controllori del Comune cheinvece trovano tutto pulito e fanno decine di foto, quasi a sfottò come controaltare alle mie foto che documentano impietosamente lo stato dell’arte di una inciviltà imperante, ecco la documentazione reale di quanto avviene proprio di fronte alla Villa Tigellio. Se badate oggi, potete sperare di trovare qualche traccia, se mandate lunedì mattina con comodo, dopo che il bravo operatore ecologico operante nella zona faccia il proprio dovere, non troverete nulla. E così tutte le domeniche. E gli incivili che abitano nei pressi la fanno franca e ci fanno fessi, mentre a me, che faccio le segnalazioni forse fastidiose, la premurosa Dottoressa Lecca mi manda le foto come tutto va bene …. madama la marchesa!!! Sa , cortese Assessore, io non sono un fesso qualsiasi, ho fatto il dirigente pubblico ai massimi livelli e ho fatto anche il Sindaco, certo di un piccolo Comune, ma so cosa vuol dire fare il pubblico amministratore e come si fa a far girare nel verso giusto anche la macchina amministrativa, compresi quelli di 1^ – 2^^ e 3^ fascia che la dovrebbero governare,

Buona giornata e buon lavoro. Marcello Roberto Marchi

