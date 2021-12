Un ingresso importante anche per il sindaco di Villa Sant’Antonio: “In questo modo valorizzeremo ancora meglio il nostro territorio”, ha detto Fabiano Frongia. “Un passaggio fondamentale e un valore aggiunto per la nostra comunità, ma crediamo e speriamo anche per il Consorzio”.

Importanti sfide aspettano adesso, assieme, il Consorzio e Villa Sant’Antonio. Le ha elencate il presidente Zedda: “Finalmente la macchina organizzativa sta ripartendo a pieno, dopo lo stop imposto dalla fase più acuta della pandemia. Stiamo programmando le attività per il nuovo anno verso un graduale ritorno alla normalità anche nelle nostre comunità”.

“Ritornerà il Due Giare Expo nel solstizio d’estate 2022”, annuncia Zedda: “toccherà il traguardo della terza edizione e consentirà di nuovo a tutti i comuni di mettere in vetrina in un’unica giornata e in unico contesto i propri tesori, a partire dalla gastronomia. Poi riproporremo Myland Mtb Non Stop, la maratona su due ruote, non solo con l’aspetto sportivo, ma anche con la promozione di una vita più sana e con un occhio di riguardo alla salute e al benessere della persona”.

“Infine, come già annunciato, nel weekend pasquale Myland Cross Experience, alla scoperta del territorio non solo a piedi, ma anche in bici. Nei prossimi giorni saranno aperte le iscrizioni”, ha ricordato il presidente del Consorzio.