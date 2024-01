Anche i meno esperti potranno ora avvicinarsi allo sport da palestra, quello che permette di tenere in allenamento i muscoli e ricevere un beneficio sia fisico che mentale. Spopolano le attrezzature messe a disposizione dalle amministrazioni comunali nelle piazze e nei parchi e anche Villa San Pietro ha il suo spazio ginnico immerso nella natura.

“Siamo molto felici di annunciare la realizzazione della prima palestra a cielo aperto fruibile liberamente da tutti” ha comunicato la sindaca.

Grazie a un finanziamento di circa 25 mila euro, “abbiamo deciso di riqualificare un bello spazio alberato con l’installazione di attrezzi per fare attività fisica all’aperto”. Non solo: “Nelle prossime settimane interverremo anche sul prato, in modo da rendere lo spazio ancora più accogliente, nella speranza che diventi luogo rigenerante, dedicato al benessere psicofisico e alla sana aggregazione.

Nel massimo rispetto del bene pubblico e del diritto alla fruibilità collettiva”. Una cartellonistica all’ingresso della palestra all’aperto, con l’ausilio del cellulare, inoltre, darà i giusti consigli su come usare gli attrezzi installati: un personal trainer, virtuale, insomma, sempre a portata di mano.