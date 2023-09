Villa occupata abusivamente da una famiglia a Capoterra: "Tra ratti e rifiuti è un rischio sanitario per tutti"

La segnalazione giunge direttamente dall’ex sindaco Francesco Dessì che ha raccolto le proteste dei vicini di casa e si è fatto portavoce di una questione che va avanti da diverso tempo. La villa, di proprietà privata, giace da anni abbandonata tra gli alberi del quartiere residenziale di Torre degli Ulivi. “Con la mia amministrazione ogni anno ci preoccupavamo di ripulire l’area dalle sterpaglie e dalle erbacce” spiega Dessì. Ora è occupata da diversi mesi da una famiglia che vive in condizioni estreme e senza i servizi essenziali come acqua, corrente elettrica e scarichi fognari. Il caso è stato discusso anche durante l’ultimo Consiglio Comunale, la Asl ha chiesto di formulare un’ordinanza di sgombero al primo cittadino Beniamino Garau il quale ha risposto che assieme alla polizia municipale ha già preso in carico la questione per valutare tutte le misure opportune da intraprendere.