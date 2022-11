Vigili Fuoco: comandante Nuoro diventa cavaliere Repubblica - Sardegna

Il comandante dei Vigili del Fuoco di Nuoro, Antonio Giordano è stato insignito dell'onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica Italiana dal Prefetto di Nuoro Luca Rotondi. La cerimonia di consegna si è tenuta alla Prefettura del capoluogo barbaricino alla presenza del direttore regionale dei Vigili del fuoco sardi, Marco Frezza e delle massime cariche civili e militari della provincia di Nuoro e dei comuni di Nuoro e Budoni.

Antonio Giordano, laureato in Ingegneria civile nella facoltà di Ingegneria di Salerno nel 1996 è stato assunto come funzionario direttivo dei Vvff nel 1998 e dopo aver frequentato il corso di formazione presso l'Istituto Superiore antincendi di Roma, è stato assegnato al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, come responsabile della Prevenzione Incendi e del Soccorso, nonché vicario del comandante. Dal 20 giugno 2016 è nominato primo dirigente e assegnato presso il Viminale, con l'incarico di Pianificazione e coordinamento delle operazioni di Soccorso nelle provincie dell'Italia centrale colpite dal sisma.

Dal gennaio 2018 è in servizio al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Cagliari in qualità di dirigente vicario del comandante. Giordano si è distinto partecipando a diverse emergenze: l'alluvione di Villagrande Strisaili nel dicembre 2004, il terremoto dell'Aquila nel 2009 e dell'Emilia Romagna nel 2012, nell'alluvione del 2013 a Cagliari, Assemini, Capoterra, Uta nell'ottobre 2018 e nell'alluvione di Bitti nel novembre 2020.

In questi giorni sta coordinato le attività dei Vigili del fuoco a Tiana, dopo l'esplosione di una villetta, a causa di una perdita di gas.

Fonte: Ansa Sardegna