Vigili del fuoco in prima linea nella lotta agli incendi, ma con organici insufficienti

Oristano

La denuncia del segretario del sindacato autonomo, Giuseppe Mellai

Trenta unità in meno negli organici dei presidi dei vigili del fuoco in provincia di Oristano. Una carenza denunciata da Giuseppe Mellai, segretario provinciale del Sindacato autonomo vigili del fuoco. Mellai ha inviato una lettera al comandante provinciale Angelo Ambrosio e ai vertici del Dipartimento dei vigili del fuoco per sollecitare rinforzi, ricordando l’attuale periodo di maggiore sforzo in occasione della già avviata Campagna Estiva Antincendio.

Il sindacato ha accompagnato la sua richiesta con un dossier in cui si dà conto della grave situazione degli organici.

“La carenza del personale del ruolo dei Capi reparto/Capi squadra è del 23% meno 15 unità operative (in servizio N. 50 e previsti dal DM N. 65)”, si legge nel documento. “Quella del personale del ruolo dei Vigili del fuoco è dell’ 8% meno 10 unità operative (in servizio N. 122 – già comprese di N. 7 unità di personale trasferito temporaneamente con le leggi speciali e proveniente da altre sedi di servizio – previsti dal DM N. 132)”.

Ancora viene denunciata una “carenza di personale amministrativo Logistico gestionale è del 36% meno 5 unità, compreso il Direttore logistico gestionale (in servizio N. 9 unità e previste dal DM N. 14) e una. carenza del personale dei Vigili del fuoco Autista mezzi pesanti meno 6 unità”.

“A questi numeri si devono aggiungere le unità di personale non più idoneo al servizio operativo presente sempre in maggior numero nei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco”, ricorda il segretario provinciale del Sindacato Autonomo dei Vigili del fuoco Giuseppe Mellai. “Il futuro Centro di Formazione territoriale di Oristano che renderà disponibili ulteriori 6 unità operative dei Vigili del fuoco per soddisfare le esigenze del servizio formativo e in posizione baricentrica a livello regionale”.

“Chiediamo al dirigente provinciale Ing. Angelo Ambrosio di sollecitare gli organi superiori del Dipartimento dei Vigili del fuoco affinché venga incrementato l’organico del personale operativo (tramite concorsi straordinari), anche in vista degli imminenti e cospicui pensionamenti che rischiano di paralizzare il soccorso tecnico urgente nella provincia di Oristano”, conclude Giuseppe Mellai. “Il personale operativo del Comando di Oristano sta partecipando attivamente alla Campagna Estiva Antincendio 2023 per quasi due mesi (periodo luglio-agosto 2023) impegnandosi in servizi straordinari antincendio diurni e notturni a tutela della pubblica incolumità e delle risorse ambientali di tutta la provincia di Oristano”.

Domenica, 23 luglio 2023