Vigili del fuoco, Antonio Angotzi va in pensione. Il saluto di dirigenti e colleghi

Nuoro

Originario di Oristano era in servizio a Nuoro

L’ispettore dei vigili del fuoco Antonio Angotzi, originario di Oristano, ha lasciato il servizio per raggiunti limiti di età. Il saluto di commiato con i colleghi è avvenuto ieri mattina nei locali del comando provinciale di Nuoro.

Il comandante provinciale Antonio Giordano, a nome di tutto il personale e dell’amministrazione, ha formulato i più sinceri auguri e le felicitazioni per il collocamento a riposo dopo i numerosi e altrettanto fruttuosi anni di lavoro.

Antonio Angotzi è entrato a far parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel 1982 come vigile ausiliario ed in 40 anni di carriera ha raggiunto tutte le tappe del percorso operativo fino all’attuale ruolo di ispettore antincendio esperto.

Ha iniziato la sua attività nel comando provinciale di Oristano e ha frequentato la scuola centrale antincendi di Roma. Successivamente ha prestato servizio al reparto volo di Alghero, presso i centri di formazione fluviale di “Monte Rosa” di Varallo Sesia (VC), di Terni, di Senigallia per concludere la sua attività lavorativa al comando di Nuoro, dove ha anche ricoperto l’incarico di responsabile della comunicazione.

Antonio Angotzi, laureato in ingegneria, è stato insignito della medaglia al “merito di servizio” per essersi distinto in operazioni di soccorso e di Protezione Civile, in particolare durante il terremoto dell’Aquila.

All’ispettore Antonio Angotzi gli auguri della Redazione di Linkoristano.

Giovedì, 2 marzo 2023