Vigili del fuoco, accordo per una nuova caserma ad Alghero - Sardegna

(ANSA) - ALGHERO, 17 MAR - Passo avanti per la costruzione della nuova caserma dei Vigili del fuoco ad Alghero.

Mercoledì scorso alla presenza del sindaco di Alghero, Mario Conoci e dell'assessore al Demanio, Giovanna Caria, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Sassari, Gianfrancesco Monopoli e Pietro Arricca dell'Agenzia del Demanio, hanno siglato l'atto che consentirà di procedere all'esecuzione del progetto e alla realizzazione della nuova caserma, che sorgerà nella zona de La Scaletta, su un terreno di circa 4.187 metri quadrati, ceduto dal Comune nel giugno 2022.

"Si tratta di un passaggio fondamentale, che finalmente consentirà di avviare l'atteso intervento. È un lavoro essenziale quello che svolgono quotidianamente con determinazione e abnegazione i Vigili del fuoco, presidio insostituibile del territorio e fino ad oggi i locali che ospitavano la caserma non risultano particolarmente consoni al delicato servizio", sottolinea il sindaco, Mario Conoci.

Con la firma dell'accordo ora il ministero dell'Interno, da cui dipende il Corpo dei vigili del fuoco, potrà procedere con l'ultimazione della fase progettuale e quindi mandare in appalto la costruzione della caserma.

"L'amministrazione comunale rimane a completa disposizione del Comando dei Vigili del fuoco per accelerare al massimo le procedure sia progettuali che realizzative dell'opera, garantendo e confermando la più ampia collaborazione che ha contraddistinto l'intero iter", precisa l'assessora Giovanna Caria. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna