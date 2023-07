Vigilante preso a morsi dopo un furto, coppia di cagliaritani arrestata in viale Monastir

Cagliari, arrestata una coppia per tentata rapina.

La polizia ha tratto in arresto, in flagranza, due persone, un uomo di 28 anni e la sua compagna di 36, entrambi cagliaritani, per tentata rapina aggravata in concorso.

Alle ore 19 di giovedì, un dipendente di un supermercato di viale Monastir ha segnalato che l’addetto di vigilanza in servizio di antitaccheggio aveva fermato una coppia con merce non pagata (in particolare, articoli di profumeria per il valore di circa 100 euro) e che, dopo una breve colluttazione, era riuscito a bloccare l’uomo, mentre la donna si era data alla fuga con la merce rubata.

Gli agenti della Squadra Volante hanno preso in consegna il 28enne bloccato dall’addetto alla vigilanza, noto per i suoi precedenti di polizia. Nel frattempo un altro equipaggio, mentre percorreva la vicina via Tiepolo, ha notato e bloccato la donna, anch’essa conosciuta per i suoi precedenti.

L’addetto alla sicurezza, durante le fasi concitate della colluttazione ha riportato diverse lesioni da morsicatura all’avambraccio sinistro, guaribili in 7 giorni di prognosi.

La coppia è stata quindi arrestata in flagranza per tentata rapina aggravata in concorso e condotta presso la propria abitazione. I fatti accertati dalla Polizia saranno sottoposti alla valutazione del G.I.P., nell’udienza che si terrà nella mattinata odierna.