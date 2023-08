Vietato sostare alle Piscine di Venere: dopo la morte di Marina Masia allerta crolli aggravata

Vietato sostare a meno di 30 metri per gommoni e imbarcazioni, vietatissimo fare il bagno, subito nuovi divieti oltre alle boe già presenti in mare. I vigili del fuoco blindano le Piscine di Venere dopo la morte di Marina Masia, la 28enne laureata in medicina a cagliari che sis tava specializzando a Firenze, uccisa da un ramo di leccio precipitato per il crollo di un pezzo di parete rocciosa sovrastante lo specchio d’acqua dove stava nuotando.

Aumentano quindi le misure di sicurezza, mentre la Procura di Nuoro ha aperto un’inchiesta per accertare le responsabilità. Il Comune di Baunei dovrà mettere altri cartelli con divieto di avvicinamento alla zona oltre alle boe già posizionate in mare.

ieri pomeriggio, nalla sua Nuoro, l’addio commosso alla ragazza.