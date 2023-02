Vietati i cortei funebri nell’Oristanese: pochi parroci e troppe responsabilità

Niente più cortei funebri nell’Arcidiocesi Arborense: è una delle novità previste in un decreto arcivescovile che sarà in vigore da domenica 5 marzo. Il motivo è spiegato nella lettera con la quale l’arcivescovo monsignor Roberto Carboni presenta il provvedimento: “In molte cittadine dell’Arcidiocesi, anche di media grandezza, i cortei funebri non sono più autorizzati, dal momento che le autorità civili non garantiscono il servizio d’ordine e il controllo del traffico e, come conseguenza, la responsabilità del corteo ricadrebbe esclusivamente sul parroco”.

Il decreto che disciplina il rito delle esequie è il risultato di “varie riflessioni sul tema da parte del Consiglio presbiterale diocesano (sia di Oristano che di Ales-Terralba)”, in tre diverse tre sessioni negli ultimi mesi, ed è stato approvato “quasi all’unanimità” a fine gennaio 2023. Queste le raccomandazione e le prescrizioni principali:

i parroci, i presbiteri collaboratori e i diaconi abbiano premura di visitare le famiglie dei defunti, alla notizia del decesso, s’intrattengano con i familiari nella preghiera, nel dialogo e nella consolazione;

le confraternite, o le altre associazioni religiose, che tradizionalmente visitano le famiglie portando la consolazione della preghiera, continuino o riprendano questa pia pratica;

non saranno più consentiti i cortei funebri, sia prima che dopo la celebrazione della Messa esequiale;

dovranno essere curati con particolare attenzione il rito di accoglienza del feretro nella chiesa e la celebrazione della Santa Messa;

la celebrazione delle esequie si concluda sempre, in chiesa, col previsto rito dell’Ultima Raccomandazione e del Commiato;

quando è possibile le esequie da celebrarsi nel giorno di domenica o in occasione di solennità di precetto, vengano spostate al giorno successivo;

il parroco, sentiti i familiari del defunto, stabilisca l’orario delle esequie; si proponga ai familiari la celebrazione delle esequie anche al mattino, per evitare la concomitanza con altre celebrazioni pomeridiane;

nel caso di più defunti si raccomanda, in dialogo con le famiglie, la possibilità di celebrare un unico funerale.

“Esorto i parroci a mettere in evidenza l’obiettivo di valorizzare nella celebrazione delle esequie gli elementi già presenti: la preghiera in casa del defunto, la celebrazione della Santa Messa, l’accoglienza in chiesa e i riti della Commendatio e Valedictio, la possibilità di pregare in chiesa il Rosario con la partecipazione della Confraternita quando è presente nella comunità”, scrive l’arcivescovo Carboni.

A proposito dell’opportunità di celebrare più funerali insieme, o di celebrarli al mattino, la lettera sottolinea che “la sapienza pastorale del parroco sarà rilevante nel valutare circostanze e situazioni e aiutare i fedeli a comprendere le ragioni di tale scelta, che risponde fin d’ora a una situazione nuova – più comunità parrocchiali affidate a un solo parroco – che diventerà sempre più frequente in futuro”.

“Sarà importante, per le comunità dove sono ancora presenti e attive le Confraternite o altre associazioni o pii sodalizi, coinvolgere i confratelli nella preghiera (es. preghiera in casa del defunto; quando è possibile la recita del rosario in chiesa prima della Messa) e recuperare il loro servizio durante la celebrazione Eucaristica (letture, preghiere dei fedeli, servizio alla mensa)”, conclude monsignor Roberto Carboni.

Venerdì, 24 febbraio 2023