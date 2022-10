Video hot di una minore postato sui social arriva a genitori - Sardegna

Sarà una task force congiunta tra Procura, servizi sociali del Comune e Carabinieri a occuparsi dei minorenni - una quindicina - coinvolti nella rissa tra ragazzine, istagate dai coetanei, avvenuta in un parco pubblico di Sestu, nella Città Metropolitana di Cagliari, e il cui video, ripreso e postato dagli stessi protagonisti, è diventato subito virale. I militari dell'Arma, sotto il coordinamento della magistratura minorile, hanno già identificato tutto il gruppo, segnalandone quindici tra gli 11 e i 12 anni e denunciando un 14enne per istigazione a delinquere. Saranno coinvolti anche i genitori dei giovanissimi, che a partire da lunedì prossimo verranno convocati per avviare un percorso di sensibilizzazione contro questa nuova "moda" che sta prendendo piede tra i ragazzini, convinti che un passaggio sul web o sui social li renda migliori e famosi.

L'episodio di Sestu è salito agli oneri della cronaca proprio per un video virale nel quale si vedono alcune ragazzine che si prendono a calci e pugni, mentre attorno i loro coetanei, tra risate e urla, le incitavano a proseguire: "Dagli uno schiaffo e hai 5 euro, te lo giuro", è una delle frasi più forti che si sentono nell'audio. Il filmato è finito anche sul cellullare di una consigliera comunale, Valentina Collu, che lo ha poi postato su Fb, oscurando i volti dei minori, aggiungendo un suo duro commento: "La nuova moda colpisce anche la nostra città di Sestu. Giovani annoiati che istigano i propri coetanei ad azzuffarsi per poter realizzare un video da diffondere sulla rete. Chi di dovere blocchi tutto questo". La stessa Collu ha quindi portato il filmato originale ai carabinieri che hanno concluso le indagini a tempo di record.

Da una prima ricostruzione, sembra che tutto ruoti attorno a una ragazzina di 11 anni bullizzata da diverso tempo da un gruppo di coetanee che l'avrebbero presa di mira perché non si sarebbe mai piegata di fronte alle loro angherie. Sul fenomeno bullismo, proprio oggi il Consiglio regionale della Sardegna ha varato una legge ad hoc, con adeguati finanziamenti, per cercare di mettere un argine.

Nel frattempo, nelle ultime ore si registra nell'Isola un nuovo episodio che testimonia il disagio giovanile. Un video privato di una ragazza minorenne, residente in un paese dell'Ogliastra, è circolato su Whatsapp fino ad arrivare ai genitori della vittima, che hanno subito sporto denuncia al commissariato di Lanusei. Nelle immagini già acquisite dagli investigatori, si vede la ragazzina in pose intime riprese dalla videocamera del suo cellulare. A quanto si è appreso, infatti, il video sarebbe stato girato da lei stessa con l'intento di mandarlo in via riservata al suo fidanzatino, anche lui sotto i 18 anni. Invece quelle stesse immagini sono finite su altri cellulari e poi postate sui social, arrivando anche sul Whatsapp dei genitori della minore. La Procura presso il tribunale dei minorenni di Cagliari ha aperto un fascicolo e affidato le indagini alla Polizia. Spetterà agli agenti di Lanusei scoprire chi ci sia dietro al trasferimento del video passato da un telefonino all'altro.

Fonte: Ansa Sardegna