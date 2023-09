Video hot con minorenne torna in rete: nuova denuncia al tribunale dei minori di Cagliari

La denuncia di un anno fa alla Procura dei minori di Cagliari da parte dei genitori è stata praticamente inutile. Un video hot che ritrae una minorenne, diffuso un anno fa e oggetto di un procedimento penale al tribunale dei minori del capoluogo, è tornato a circolare in rete.

Nell’autunno del 2022 era stato acquisito dagli agenti del commissariato di Tortolì ma è ancora su internet e continua a essere oggetto di scambio nelle chat. Per questo motivo i genitori della minore hanno presentato un nuovo esposto al Tribunale dei minori del capoluogo sardo.

Stando a quanto emerso dalle indagini, il video era stato girato con il consenso della ragazzina ma con l’intento esclusivo di mantenerlo riservato con il suo fidanzatino dell’epoca. Invece, probabilmente dopo la rottura fra i due e forse per un atto di vendetta, quelle stesse immagini erano finite su altri cellulari e poi postate sui social, fino ad arrivare via whatsapp ai genitori della minorenne che avevano presentato denuncia al commissariato di Lanusei. Gli agenti avevano sequestrato il filmato, con tanto di denuncia alla procura dei minori, ma inutilmente: da qualche ora, quel video è tornato in rete.