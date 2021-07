Video choc a Cagliari, calci e pugni al rider durante la festa per gli Azzurri in piazza Yenne

Botte, spintoni e calci. La vittima è un innocente rider al lavoro, gli aggressori sono i “tifosi” degli azzurri che domenica si sono concentrati in piazza Yenne per festeggiare la vittoria contro la Spagna. Il video dell’aggressione, girato martedì notte, sta facendo il giro d’Italia. “Festeggiare l’Italia prendendo a calci un rider. Succedeva a Cagliari. E non aggiungo altro perché mi viene solo retorica aggressiva, che è superflua”, ha commentato nel proprio profilo Facebook la giornalista Selvaggia Lucarelli.

