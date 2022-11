Vibrazioni in una scuola del Cagliaritano, edificio chiuso - Sardegna

Dopo il crollo all'Università di Cagliari ieri è scattato l'allarme nella scuola primaria Anna Frank in via della Resistenza a Sestu (Città metropolitana di Cagliari) che ospita 9 classi e circa un centinaio di bambini.

Poco prima delle 13, in tre classi poste al primo piano, si è infatti avvertita una "forte vibrazione del pavimento e a detta delle docenti si sarebbero originate delle crepe in una di queste classi", si legge nell'ordinanza del vicesindaco Massimiliano Bullitta, rilanciata dall'Unione Sarda.

Immediatamente il Comune ha chiuso la scuola e ordinato le prime indagini tecniche dalle quali però non sarebbe emerso nulla di anomalo. "Le verifiche proseguiranno ora con una ditta specializzata esterna - conferma all'ANSA Bullitta - e lunedì 7 ci sarà un nuovo sopralluogo propedeutico alla certificazione della stabilità dell'edificio, che verrà passato palmo a palmo".

Nel frattempo, in via cautelativa, la scuola resta chiusa sino a lunedì, anche se la dirigenza scolastica si è già mossa per trovare una nuova collocazione per le 9 classi che saranno ospitate in altri plessi, in attesa del via libera dal Comune.



Fonte: Ansa Sardegna