Viale Poetto, schianto con il Suv e l’auto si ribalta: due donne ferite estratte dalle lamiere

Viale Poetto, schianto con il Suv e l”auto si ribalta: due donne ferite estratte dalle lamiere. Brutto incidente stradale nel Lungo Mare Poetto, intervengono i Vigili del Fuoco che estraggono due persone da un’autovettura e mettono in sicurezza i veicoli e la sede stradale. Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta dopo le 13 di oggi in viale Poetto all’altezza dello stabilimento Bikini Beach in territorio del comune di Quartu Sant’Elena, per un incidente stradale dove per cause ancora da accertare sono rimaste coinvolte due autovetture, un Suv e un utilitaria che dopo un tamponamento si è ribaltata fuori dalla carreggiata.

Gli operatori dei Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno estratto due donne ferite dal veicolo ribaltato affidandole al personale sanitario inviato dal 118 che le ha stabilizzate e trasportate in ospedale, non risultano in pericolo di vita, illeso il conducente dell’altro veicolo. Gli operatori della squadra hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Per gli accertamenti e i rilievi di legge sul posto, la Polizia Locale di Quartu.